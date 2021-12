Lecce, botti vietati per la notte di San Silvestro

Botti di Capodanno vietati dal regolamento di Polizia Urbana di Lecce: l’articolo 8 del regolamento dispone, infatti, il tassativo divieto a far esplodere petardi, botti, fuochi d’artificio e pirotecnici di qualsiasi tipologia sul territorio comunale.

“Come ogni anno rivolgo un appello ai miei concittadini – dichiara l’assessore alla Sicurezza Urbana Sergio Signore – perché non utilizzino botti e petardi pericolosi e rumorosi per salutare l’inizio dell’anno. Evitiamo queste pratiche ormai superate, a beneficio della sicurezza di tutti, in particolare dei bambini, della tranquillità degli altri cittadini e per il benessere degli animali, domestici e non. Anche per rispetto del momento difficile che stiamo attraversando come comunità, limitiamoci a brindare insieme, in sicurezza, con i nostri cari. E ad augurarci un anno migliore per tutti”.