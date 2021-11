LECCE – Ha chiuso i conti con la giustizia e ora, tornato libero, ha iniziato a lavorare in una pizzeria. Si chiama Pasquale Briganti, 51 anni di Lecce, indicato dalla Procura a capo di uno dei due clan leccesi della Sacra corona unita. Ha scontato 24 anni di carcere rispetto ai 50 anni inferti nei diversi processi a suo carico. Tra cumuli di pena e buona condotta, è ha lasciato il carcere seppur in libertà vigilata e sembra avere intenzione di dare un taglio netto con il passato trovando lavoro in una pizzeria a Lecce. Il provvedimento è stato emesso lo scorso 20 ottobre dal tribunale di Pescara che è competente perché Briganti circa un anno fa era uscito di cella per essere trasferito in una casa lavoro di Vasto. Il Questore di Lecce, Andrea Valentino, aveva chiesto una misura di prevenzione personale che è stata respinta perché andava a sovrapporsi con quella di sicurezza della libertà vigilata.