Lecce, portò bombe carta a scuola per Halloween: 15enne torna in libertà

LECCE – Il Gip del Tribunale per i Minorenni ha disposto la messa alla prova per il 15enne arrestato l’8 novembre scorso con l’accusa di detenzione e trasporto di materiale esplodente. Il ragazzo era stato trovato in possesso di 14 bombe carta a elevato potenziale, portate a scuola nello zaino con l’intenzione di rivenderle in occasione di Halloween.

L’episodio risale al 30 e 31 ottobre 2023, all’interno dell’istituto scolastico che frequenta a Lecce. Il giovane era stato sottoposto agli arresti domiciliari, ma ora tornerà in libertà e dovrà seguire un percorso di recupero e responsabilizzazione previsto dalla messa alla prova.

Il 20 aprile 2026 sarà fissata l’udienza di verifica: se l’esito sarà positivo, il reato sarà estinto. Intanto restano indagati altri quattro studenti minorenni coinvolti nell’inchiesta, accusati anch’essi di detenzione illegale di armi e materiale esplosivo.

