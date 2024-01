Lecce, Baschirotto: ‘Dopo il primo gol siamo crollati’

“Con una squadra come la Juventus, costruita per vincere, nel primo tempo abbiamo provato a giocare. Nella ripresa, dopo aver subito il gol preso siamo crollati. Abbiamo creato delle occasioni, ma non siamo riusciti a segnare, al contrario loro sono stati bravi a farci gol. Dobbiamo guardare avanti lavorando sodo senza per dare qualcosa in più e fare risultato pieno. La Juve è sempre la Juve, perciò ora concentriamoci sul Genoa”. Così Federico Baschirotto, difensore del Lecce, dopo il ko del Via del Mare con i bianconeri

