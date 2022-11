Condividi su...

“Sono contento per la nostra gente e per i ragazzi, è stata un’ottima partita sotto molti aspetti. Fin qui abbiamo sbagliato poche prestazioni, questa vittoria ci deve dare ancora più convinzione. Posso solo fare i complimenti ai ragazzi”. Così Marco Baroni, allenatore del Lecce, dopo la vittoria sull’Atalanta, la prima della stagione al Via del Mare. “Mi è piaciuta l’aggressività con una squadra difficile, allenata da un tecnico bravissimo: abbiamo tolto loro le idee e le giocate che solitamente fanno con personalità tenendoli lontani dalla nostra area”.