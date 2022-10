“Nel secondo tempo abbiamo subito l’avversario, ci siamo abbassati e abbiamo commesso qualche errore nel non buttare via la palla, subendo anche diverse ripartenze. Per raggiungere un risultato importante, oltre a una prestazione perfetta, ci vuole un pizzico di buona sorte. La prestazione è stata ottima sotto molti punti di vista, ma è necessario ritrovare il gol”.

Così Marco Baroni, allenatore del Lecce, dopo la sconfitta casalinga con la Juventus. “Nonostante tutto la squadra è viva, è tenace e ha determinazione, ma davanti dobbiamo fare qualcosina di più. E’ necessario trovare qualche scelta migliore negli ultimi trenta metri e leggere meglio alcune situazioni”.

Il tecnico del Lecce tiene poi a fare un ringraziamento al pubblico: “Ci sostiene sempre. Non riuscire a dare una vittoria ai tifosi in casa comincia a pesare”.