Lecce: Baroni, ‘Spezia? Ci vorrà una partita maiuscola’

“Quello di La Spezia è un campo molto difficile – dice Marco Baroni, tecnico del Lecce, alla vigilia del match del Picco -. Affronteremo una squadra fisica e di qualità, non dovremo sbagliare dal punto di vista mentale. Con la Lazio i ragazzi sono stati immensi, hanno speso tantissimo, sono andati sotto e sono riusciti a rimanere in partita creando i presupposti per la vittoria. Ci alleniamo a ritmi alti e quando la squadra è lucida riesce ad avere intensità nelle gambe e nelle idee. A La Spezia ci vorrà una partita maiuscola, perché è complicata”.

FORMAZIONE – “Maleh sta bene ed è probabile che parta dall’inizio. Forse non avrà i novanta minuti nella gambe, ma non abbiamo tempo. Il posto di Hjulmand sarà preso da Blin, anche se ho provato un’altra soluzione. Per quanto riguarda l’attacco, ho ancora qualcosa da valutare: abbiamo una sfida ravvicinata dopo una partita molto intensa, in cui abbiamo speso tantissimo. A chi la fascia di capitano? Ne parlerò con squadra e collaboratori, mi piace pensare che in questo gruppo ci siano tanti calciatori in grado di portare la fascia”.

VIALLI – “Ho il ricordo di un uomo straordinario e intelligente, un compagno di altissimo valore. In questo momento doloroso e terribile, il mio pensiero va alla famiglia e ai suoi cari. Il calcio perde un personaggio stratosferico sotto tutti i punti di vista, un uomo che ha dato tanto alle persone che hanno avuto problemi. Ci siamo conosciuti in quella che per entrambi è stata la prima convocazione in nazionale juniores. È stato il mio capitano nell’under 21. Lascia un vuoto enorme”.

