“Questa gara ci ha permesso di preservare qualche giocatore non in perfette condizioni, mettendo in mostra ragazzi come Berisha e Gonzalez che hanno fornito buone risposte – ha detto Marco Baroni, tecnico del Lecce, dopo il ko in amichevole con il Parma -. Avevo chiesto una prestazione vera, alcune cose buone e altre meno buone, ma è normale in questo periodo. C’è ancora molto tempo per il mercato, Corvino e Trinchera sanno benissimo cosa serve e c’è grande attenzione per mettere a disposizione ciò che serve.”