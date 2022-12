Lecce: Baroni, ‘Primo approccio per tornare in clima campionato’

Condividi su...

“Al di là del risultato, che comunque è importante anche se si è trattato di un’amichevole, mi interessava verificare le condizioni fisiche della squadra, che ha corso tanto”. Marco Baroni, tecnico del Lecce, analizza il ko nell’amichevole della Dacia Arena con l’Udinese. “Abbiamo creato qualche occasione, ma non siamo stati bravi a concretizzarle. È un primo approccio che ci riporterà con la testa nel campionato. In questa lunga pausa abbiamo lavorato tantissimo dal punto di vista fisico perché da gennaio comincerà un nuovo campionato: sappiamo che sarà dura, ma ci siamo preparati per esserci”.