“Con il Sassuolo la prestazione è stata buona, ma dobbiamo avere più ferocia e cattiveria in attacco, anche se la differenza l’ha fatta il gol di un campione – dichiara Marco Baroni, allenatore del Lecce, subito il ko di Reggio Emilia con il Sassuolo -. Al di là della sconfitta, la squadra si è mossa bene e se continueremo così arriveranno anche i risultati. Abbiamo avuto diverse occasioni per segnare, sono errori di inesperienza. Il nostro è un gruppo giovane, che lavora ed è disponibile. Stiamo bene fisicamente, in queste partite non ci ha detto bene, ma siamo abituati. La strada per la salvezza è in salita, ma ce la faremo”.