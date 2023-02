Lecce: Baroni, ‘Partita di coraggio e qualità’

“Dopo questa vittoria non voglio parlare dei singoli, ma della squadra e del gruppo che ha sfoderato una prestazione di coraggio e qualità”. È così che Marco Baroni, tecnico del Lecce, analizza il successo sulla Cremonese nello scontro diretto dello Zini. “Siamo abituati a guardare il risultato, mentre io guardo soprattutto la prestazione di una squadra giovane che mi ha dato una risposta sul campo giocando con fiducia, entusiasmo e coraggio. Complimenti ai ragazzi”.

BALLARDINI: “LA COPPA CI HA TOLTO ENERGIE, LECCE HA MERITATO”

“Questa una sconfitta pesa molto – dichiara un deluso Ballardini -. La Coppa Italia ci ha tolto energie, ci è mancata intensità. Dovevamo fare una partita diversa. Non ci siamo riusciti anche perché per merito del Lecce, ben messo in campo. Sapevamo che la gara con la Roma ci aveva fatto spendere energie e quando hai solo due giorni per prepara una partita va così. Non siamo stati brillanti e il Lecce ha meritato la vittoria”.

