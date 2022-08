“Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, ma quando c’è stata qualche difficoltà, anche di tenuta fisica, ci siamo disuniti. Dobbiamo ancora trovare un’identità”. È l’analisi di Marco Baroni, tecnico del Lecce, dopo il ko casalingo con il Cittadella che ha sancito l’eliminazione dalla Coppa Italia. “In questo momento il problema è la condizione, non tutti sono allo stesso livello – prosegue -. La squadra si è un po’ disunita commettendo qualche errore, come sulle palle inattive: quando subisci un gol al volo vuol dire che sei disattento. Su questi aspetti si migliora solo con il lavoro”. Il Lecce riprenderà la preparazione nel pomeriggio di lunedì 8 agosto per preparare l’esordio in campionato con l’Inter. Da valutare Dermaku, costretto ad abbandonare la sfida con il Cittadella a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra.