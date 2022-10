Lecce: Baroni, ‘Juve non ha punti deboli, dovremo essere belve’

Il Via del Mare è pronto a indossare l’abito della festa. Saranno oltre 26mila gli spettatori pronti ad accogliere la Juventus, nonostante il momento non proprio esaltante dei bianconeri. “E’ inutile paragonarci alla Juve, è una squadra fortissima al di là degli ultimi risultati – ha commentato Marco Baroni, tecnico del Lecce, nella consueta conferenza stampa della vigilia -. Arriveranno arrabbiati e concentrati, non possiamo pensare di trovare una compagine al di sotto dei propri livelli, tecnici e non solo. Non vogliamo leccarci le ferite, ci siamo preparati bene. A Bologna abbiamo pagato episodi sfavorevoli che potrebbero mettere a dura prova qualsiasi squadra, ma fa parte del processo di crescita ed è necessario reagire. Con la Juventus servirà una prestazione importante, soprattutto per i nostri tifosi perché sono i primi a provare dolore dopo certe sconfitte”.

In chiave formazione il tecnico annuncia novità: “Gli innesti del secondo tempo di Bologna non sono stati lanciati a caso, ho avuto risposte importanti che potrebbero portare a eventuali riconferme. Abbiamo bisogno di calciatori che lavorino come belve per il bene della squadra”.

Sugli avversari ed eventuali punti deboli: “Ho visto cinque gare della Juve e ne potrei vedere altre dieci, ma non è facile trovare dei difetti. Abbiamo preparato alcuni accorgimenti, pur consapevoli che non sarà facile e che dovremo dare il massimo”.

Infine, a chi gli chiede un eventuale utilizzo di Umtiti, Baroni non si sbottona: “Dobbiamo mettere ogni calciatore nelle condizioni di esprimersi al meglio e con lui stiamo facendo un percorso particolare. E’ a disposizione ed è possibile che parta subito, come può ci dia una mano a gara in corso”.