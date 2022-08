Lecce: Baroni, ‘Empoli da affrontare con coraggio’

“Quella con l’Empoli è una partita importante, affrontiamo un avversario collaudato. Al contrario, noi siamo in costruzione, ci stiamo assemblando passo dopo passo. Dovremo giocare con coraggio, determinazione e idee“. Lo dichiara Marco Baroni, tecnico del Lecce, alla vigilia del match con l’Empoli.

I NUOVI – “Pongracic lavora da una settimana, Pezzella è con noi da due giorni. Di Umtiti mi ha impressionato la sua emozione. È venuto qui per mettersi in discussione, valuteremo la sua condizione fisica sul campo nei prossimi giorni”.

MERCATO – ”Penso a lavorare sul campo per formare un gruppo. Sono concentrato sulla gara con l’Empoli, non guardo oltre. Sono convinto che in questi ultimi giorni, se ci dovessero essere delle opportunità per crescere, verranno colte dalla società“.

VIA DEL MARE ANCORA SOLD OUT – “Con la loro presenza, i tifosi ci dimostrano che l’Empoli vale come la Juventus o l’Inter e noi dobbiamo onorare questo impegno”.

Il tecnico Marco Baroni ha convocato i seguenti calciatori per la gara Lecce – Empoli 3ª giornata di andata della Serie A TIM in programma domenica 28 agosto 2022 alle ore 20:45. Questa la lista dei convocati:

PORTIERI

1. Bleve

30. Falcone

36. Samooja



DIFENSORI

6. Baschirotto

24. Frabotta

25. Gallo

17. Gendrey

97. Pezzella

5. Pongracic

13. Tuia

93. Umtiti

CENTROCAMPISTI

7. Askildsen

8. Bistrovic

29. Blin

16. Gonzalez

14. Helgason

42. Hjulmand



ATTACCANTI

22. Banda

77. Ceesay

9. Colombo

11. Di Francesco

19. Listkowski

99. Rodriguez

27. Strefezza