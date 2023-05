Lecce: Baroni elogia i suoi ragazzi, ‘Partita coraggiosa’

“Sono soddisfatto perché ho visto una squadra coraggiosa e senza timori”. Al di là del ko dello Stadium con la Juventus, Marco Baroni ha solo parole di elogio per i suoi ragazzi, anche se “in partite come queste non puoi sbagliare nulla – aggiunge -. Il primo gol è arrivato su una punizione da lontano e sul secondo dovevamo essere più reattivi sul cross di Kostic”.

Nel prossimo turno ci sarà lo scontro diretto con l’Hellas Verona: “Sarà una partita fondamentale e la giocheremo in casa, dobbiamo recuperare le energie anche se abbiamo pochi giorni. Dovremo mostrare la stessa personalità vista con la Juventus: siamo la quinta squadra più giovane in Europa, abbiamo un po’ il problema del gol, ma siamo cresciuti tanto come prestazioni e convinzioni”.

