“Non c’e’ stato molto tempo per preparare la gara, ma non abbiamo rischiato molto. Mi e’ piaciuto l’atteggiamento, anche se all’inizio abbiamo fatto fatica. Poi la squadra si è liberata e ha fatto bene fino a quando ci sono state le energie”. Lo ha detto Marco Baroni, allenatore del Lecce, intervenuto a Dazn dopo il pareggio con il Napoli al Maradona. “Colombo ha grandi potenzialità, ci stiamo lavorando e dobbiamo centrarlo in quel ruolo perché finora ha giocato spesso da seconda punta. Il gol non mi sorprende, so che ha un tiro incredibile. Mettiamoci alle spalle questo pareggio perché c’è da affrontare subito un’altra partita difficile”.