“Una partita di grande tensione, vista anche la situazione della Samp: siamo stati bravi perché abbiamo tenuto sempre ritmo e attenzione. Alla fine la squadra ne aveva ancora e sono contento, devo elogiare i ragazzi perché hanno chiuso un ciclo non facile con prestazioni importanti. La seconda vittoria di fila ci dà tanto morale, ora stacchiamo per riprendere con la stessa voglia e determinazione”. È così che Marco Baroni, allenatore del Lecce, commenta a Dazn la vittoria sul campo della Sampdoria.

“La squadra ha ancora margini di crescita, non guardo la classifica – aggiunge Baroni -. E non devono guardarla nemmeno i ragazzi, perché quando l’hanno fatto sono scesi in campo preoccupati. Non possiamo permettercelo, dobbiamo dare sempre il massimo anche per il nostro pubblico. Dispiace fermarsi, è una sosta anomala, ma dovremo fare di necessita’ virtù. Ora è giusto staccare un po’, ma abbiamo grandi motivazioni con giovani che hanno ancora tanto da dare. Dovremo essere bravi a gestire la situazione”.

“Colombo? Non mi sorprende. Ci abbiamo lavorato tanto e mi piace come sta giocando. Abbiamo bisogno di un riferimento che abbia peso, forza e qualita’ tecniche. Lui sa attaccare la profondità e sa anche tenere la palla. Sono contento perché ha trovato fiducia anche lui”.