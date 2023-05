Lecce: Baroni, ‘Deluso dal risultato, contento per la prestazione’

“Non posso che complimentarmi con i ragazzi, devono giocare sempre così”, commenta Marco Baroni, tecnico del Lecce, dopo il beffardo 2-2 dell’Olimpico con la Lazio. “Peccato per il risultato, resta un po’ di rammarico, l’ho anche detto ai ragazzi, ma la prestazione è stata convincente, ed è ciò che conta. La squadra ha interpretato bene la partita, deve affrontare così anche le ultime tre gare. Quando affronti squadre con più qualità come la Lazio non puoi schiacciarti, dovevamo tenerli lontani dall’area. In ogni caso, guardiamo alla prestazione, maiuscola, non al risultato. Oudin? Sono contento per lui. Gli abbiamo cambiato ruolo, mi è piaciuto”.

