Lecce: Baroni, ‘Cremonese squadra di valori enormi’

Dopo gli stop con Verona e Salernitana, il Lecce vuole riprendere la corsa salvezza da Cremona.”Abbiamo subito due battute d’arresto nonostante ottime partite – dice Marco Baroni, tecnico giallorosso, alla vigilia della sfida con la Cremonese -. E’ una questione di episodi, ma ciò che conta è la prestazione, parto sempre da questo”.

”Gli incidenti di percorso in un campionato ci stanno, ma è necessario giocare con attenzione, determinazione e capacità per essere sempre dentro la partita”, prosegue Baroni introducendo la sfida dello “Zini’, che si annuncia difficile e delicata per entrambe le formazioni: “In scontri diretti come questo serve un passo avanti in termini di attenzione, voglia e coraggio. Dobbiamo avere rispetto, ma non paura”.

A proposito della Cremonese, Baroni non ha dubbi: “È una squadra di grandi valori, ma la prestazione è nelle nostre gambe e nella voglia che dobbiamo mettere in campo”.

Un passaggio anche sul calciomercato appena concluso: “Siamo contenti perché non era un mercato facile. Abbiamo portato ragazzi che incarnano lo spirito della squadra, che ci danno qualità ed esperienza, si sono già inseriti bene nel gruppo”, conclude Baroni.

Condividi su...



Linkedin

email