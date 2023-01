Lecce: Baroni, ‘Bravi ad aggredire la Lazio nella ripresa’

“Abbiamo disputato una gran partita, frutto del duro lavoro effettuato durante la sosta. Avevo chiesto ai ragazzi una prestazione importante davanti al nostro pubblico. La Lazio ha speso molto nel primo tempo, nel secondo è andata in difficoltà subendo il nostro ritmo”. È l’analisi di Marco Baroni, tecnico del Lecce, dopo la vittoria in rimonta sulla Lazio. “Ci alleniamo con l’obiettivo di aggredire l’avversario, nel primo tempo abbiamo subito la maggior qualità della Lazio, squadra che può metterti in difficoltà se la lasci giocare senza pressare. Poi abbiamo trovato fiducia e siamo venuti fuori tenendo i biancocelesti lontani dalla nostra porta”.

