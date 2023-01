Lecce: Baroni, ‘Alcune leggerezze ci penalizzano’

“In questo momento commettiamo errori che ci penalizzano – dichiara Marco Baroni, tecnico del Lecce, dopo il ko del Via del Mare con la Salernitana -. Subire gol per via di alcune leggerenze complica le partite, anche se abbiamo creato diverse occasioni, soprattutto nel primo tempo. Su queste leggerezze dobbiamo lavorarci, così come dobbiamo analizzare questa sconfitta senza drammi. Non è facile attaccare una squadra molto bassa davanti all’area di rigore, ecco perché devi essere bravo a sfruttare le possibilità che ti costruisci, anche se la squadra di ha messo tanta volontà. La prestazione è stata centrata, ma loro sono stati molto bravi nella fase difensiva”.

