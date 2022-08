“L’incontro ravvicinato ci porta a verificare le condizioni dei ragazzi, quindi potrebbe esserci qualche variazione rispetto alla gara con l’Empoli”. Marco Baroni parla alla vigilia della delicata sfida del suo Lecce al “Maradona” di Napoli, valida per la 4a Giornata di Serie A. “Andiamo in uno stadio incredibile, con un avversario che non ha niente di meno rispetto alle cosiddette grandi. Il Napoli ha un attacco pazzesco, ecco perché dovremo essere super concentrati e non dovremo sbagliare nulla”.

In difesa, domenica scorsa con l’Empoli, ha fatto il suo esordio Pongragic, che potrebbe essere confermato: “Ha disputato un’ottima partita nonostante non giocasse da molto tempo – prosegue Baroni -. L’ho visto bene, ma al contempo sto valutando situazioni e non faccio pretattica. Devo capire chi ha recuperato dopo due giorni e chi sta facendo fatica. E i cinque cambi disponibili in gare come queste dobbiamo sfruttarli ancora di più”.

Sulla possibile esordio di Pezzella, sempre in difesa, il tecnico giallorosso è abbastanza esplicito: “E’ arrivato in condizioni così e così, per ora ha un tempo, magari la testa lo potrà portare più in avanti: e questo è un fattore importante”?

Per Marco Baroni Napoli non è una città come tutte le altre: “A Napoli ho vissuto il momento migliore della mia carriera, giocando con campioni che mi hanno fatto sentire un campione. Ai ragazzi ho detto che dobbiamo essere onorati di giocare in quello stadio, ma dobbiamo fare la nostra gara”.