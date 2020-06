Lecce | Barak scoppia il caso con l’Udinese, contro la Samp potrebbe non esserci

Condividi

Si preannuncia un finale di campionato che potrebbe sconfinare nella carte bollate per il Lecce, che rischia di non poter piu' utilizzare il centrocampista ceco Antonin Barak dalla prossima gara interna contro la Sampodoria e fino al termine della stagione. L'Udinese, club di appartenenza del calciatore, non ha ancora convalidato il documento con il quale Barak e il Lecce sanciscono il

prolungamento del contratto fino al 31 agosto, nuova data di scadenza del contratto.

Se il club friulano non dara' presto il proprio assenso, Barak tornera' in maglia bianconera, con le ultime due mensilita' a

carico dello stesso club, che non potrebbe comunque schierarlo fino al termine del campionato