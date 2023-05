Lecce: Banda, ‘Monza squadra forte e in salute’

“Abbiamo disputato un buon campionato, ora dobbiamo restare compatti per conquistare i punti che ci servono per la salvezza. La condizione atletica è fondamentale, ma credo sia più importante la testa in queste ultime due partite fondamentali”. Così Lameck Banda, attaccante del Lecce.

“Il Monza? Sarà una sfida difficile, affrontiamo una squadra forte e in salute, ma più che all’avversario, dobbiamo pensare soltanto a noi stessi e alla prestazione”.

”La mia esperienza in Serie A? Come primo calciatore zambiano del campionato italiano sono diventato molto famoso nel mio Paese. Questo mi rende orgoglioso, ma la Serie A è molto difficile, lavoro per migliorare e raggiungere l’obiettivo di stagione e per segnare con maggiore frequenza: mi manca solo un po’ di fortuna, arriverà. Ho imparato a lavorare molto per la squadra prima che per me stesso”.

