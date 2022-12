Lecce: Banda del buco svaligia sala bowling e slot

Condividi su...

Banda del buco in azione a Lecce. Ignoti hanno messo a segno un furto ai danni della sala bowling e slot ‘Coop 2020’, a ridosso della zona industriale. Approfittando dei lavori in corso in un cantiere vicino, i ladri sono entrati nel locale attraverso un varco nel muro e hanno prelevato il danaro contenuto nei registratori di cassa del bar e della sala bowling, manomettendo anche diverse macchinette slot. Il bottino è in corso di quantificazione. Indagano i Carabinieri.