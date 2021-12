Lecce- Si chiama Fondazione CMCC ed è il più grande centro accademico di ricerca sui cambiamenti climatici in Puglia. Una vera e propria task force multidisciplinare che vede lavorare insieme climatologi, economisti, chimici, statistici per mettere in piedi ricerche nazionali e internazionali sull’interazione tra il clima, l’ambiente, l’economia e la società. Studi che sono supporto alla costruzione di politiche che mirano ad affrontare i cambiamenti climatici.

