LECCE – Un’altra autovettura in fiamme nella notte. Poco dopo la mezzanotte, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce, è intervenuta in via Siracusa per un incendio autovettura Citroen C4. L’intervento dei caschi rossi ha limitato i danni alla sola parte anteriore del veicolo. Al momento le cause del rogo sono in fase di accertamento.