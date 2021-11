Si è svolta anche a Lecce l’esercitazione dei Vigili del Fuoco presso la galleria Condò della tangenziale ovest di Lecce, al fine di testare il modello organizzativo di contrasto all’emergenza pianificato per la risposta ad una serie di scenari incidentali ipotizzabili in tale contesto, nonché per il mantenimento delle competenze del personale operativo.

Lo scenario prevedeva un incidente stradale in cui risultavano coinvolti un’autocisterna per il trasporto di liquido infiammabile e due autovetture, con conseguente sversamento di liquido infiammabile e successivo incendio.

Alle ore 10.30 è iniziata l’esercitazione con la richiesta di soccorso da parte della sala operativa ANAS di Bari alla sala operativa del Comando VVF di Lecce, che ha immediatamente attivato le squadre di soccorso.

In particolare sono state inviate 18 unità a bordo di cinque automezzi tra cui un’auto Pompa Serbatoio, Auto Botte, Carro per illtrasporto di attrezzatura per la protezione delle vie aeree, due autovetture e un autofurgone per la sala operativa mobile. Tale dispiegamento ha consentito di risolvere favorevolmente l’intervento, previo spegnimento dell’incendio del liquido infiammabile fuoriuscito dall’autocisterna ed estrazione di un passeggero di una delle due autovetture rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

Gli obiettivi prefissi dell’esercitazione, tra cui quelli di verifica dell’efficacia e dell’efficienza delle procedure operative in tale scenario e dei relativi tempi di intervento, sono stati pienamente raggiunti.