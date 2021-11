LECCE – Ennesimo incidente stradale a Lecce. Poco dopo l’una della notte, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale, è intervenuta in viale Gallipoli, incrocio via Lombardia, per un incidente stradale nel quale sono state coinvolte due auto, una Renault modus ed una Fiat 500 (quest’ultima ribaltatasi su un lato). A bordo della Renault viaggiavano cinque persone, mentre sulla Fiat 500 quattro persone di cui una è stata trasportata, con codice rosso, all’ospedale Vito Fazzi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le autovetture presenti.