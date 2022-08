Il conducente della Jeep Compass che, nella serata di ieri, si era reso responsabile di una serie di condotte di guida in violazione del codice della strada e particolarmente pericolose sul marciapiede di Piazza Mazzini, ancora frequentato da diversi passanti, e sull’incrocio tra via La Marmora e Via Oberdan è stato identificato e convocato al Comando di viale Rossini nella mattinata di oggi.

L’uomo, un quarantasettenne residente a Lecce, originario di Lequile, agli agenti che gli hanno elevato un verbale comminandogli una sanzione complessiva di € 370,00, che comporta anche la sospensione della patente, ha confermato di essere stato alla guida del veicolo di sua proprietà che si è prodotto nelle “evoluzioni”, immortalate nelle immagini dei cellulari di diversi astanti, divenute presto virali sui social.

La contestazione del verbale sarà accompagnata da un’informativa indirizzata alla Prefettura e alla Motorizzazione Civile, con la richiesta di accertamenti della sussistenza dei requisiti di idoneità alla guida