Lecce, attesa nelle prossime ore la decisione di Corvino su Giampaolo: cosa filtra

Quella di oggi potrebbe essere la giornata giusta per sciogliere il nodo allenatore in casa Lecce. Corvino sabato aveva chiesto ancora tre o quattro giorni per decidere se proseguire o meno con Marco Giampaolo, ed oggi potrebbe arrivare il verdetto del responsabile dell’area tecnica giallorossa. Non filtra di certo ottimismo circa un possibile proseguo assieme, nonostante il rinnovo di un anno scattato in automatico con la salvezza, ma l’impressione è che l’intesa manchi da ambo le parti. In occasione del primo incontro avvenuto tra allenatore e area tecnica, Giampaolo avrebbe chiesto garanzie sul mercato, gradendo profili più vicini alla sua idea di calcio, dopo aver condotto al porto una barca con al proprio interno una rosa di sicuro non costruita su misura per lui. Ad ostacolare la fumata bianca ci sarebbe anche l’interessamento del Pisa nei confronti del tecnico nativo di Bellinzona, rilanciatosi dopo la complicata missione salvezza del Lecce. Ad onor del vero, neanche il club, per quanto riconoscente, sarebbe troppo soddisfatto del lavoro del tecnico ex Milan e Sampdoria, non sempre impeccabile nella gestione del gruppo e delle risorse.

Corvino e Trinchera, intanto, si guardano intorno: in caso di separazione, Davide Nicola sarà il primo profilo ad essere valutato dai salentini (un primo contatto formale ci sarebbe già stato) mentre come piano B non si esclude un possibile ritorno al Via del Mare di Eusebio Di Francesco. Quest’ultimo già alla guida del Lecce nel 2011, seppur per appena 14 partite.

