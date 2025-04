Lecce, false assunzioni: 2 condanne e un’assoluzione

Sul banco degli imputati perché avrebbero permesso l’ingresso clandestino di quasi 1000 individui di provenienza marocchina e senegalese. La modalità prevedeva assunzioni di lavoro in realtà mai avvenute, chiedendo in cambio, e per ogni pratica relativa al rilascio del permesso di soggiorno, la somma di 1.500 euro. Il processo con rito abbreviato si è chiuso con due condanne e un’assoluzione. Condannato a 5 anni e un mese di reclusione Antonio Romano, di 54 anni, titolare di una azienda agricola di Leverano; a 3 anni e 4 mesi invece Paola Tarantino, di 48, proprietaria di un’attività ristorativa a Monteroni di Lecce. Ad assisterli, gli avvocati Salvatore Musco e Mariangela Calò. Assolto “per non aver commesso il fatto” Gabriele Madaro, di 27 anni, titolare di una ditta edile a Monteroni, assistito dall’avvocata Francesca Conte.

La sentenza, è stata emessa dal giudice del tribunale di Lecce Stefano Sala, che ha escluso tutte le aggravanti contestate dalla pm Patrizia Ciccarese

Laura Milano