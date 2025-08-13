13 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Lecce, due assessori sotto esame: la linea rossa del sindaco Poli Bortone

Maria Teresa Carrozzo 13 Agosto 2025
centered image

A poco più di un anno dall’inizio del mandato, il clima a Palazzo Carafa si fa teso. Secondo indiscrezioni, sarebbero due gli assessori finiti nel mirino del sindaco Adriana Poli Bortone per non aver superato la “linea rossa” fissata come standard minimo di risultati.

Nell’ultima riunione di giunta, ogni assessore ha presentato la propria relazione sul lavoro svolto e sugli obiettivi raggiunti. Due, in particolare, avrebbero ricevuto critiche dirette dal primo cittadino, che si sarebbe dichiarato insoddisfatto delle attività svolte e dell’impatto ottenuto.

A uno di loro, Poli Bortone avrebbe rivolto parole nette: “O ti dimetti o ti tolgo la delega”, provocando un evidente stato di ansia tra gli altri componenti presenti.

Fonti interne riferiscono che una sostituzione potrebbe arrivare già subito dopo i festeggiamenti di Sant’Oronzo, mentre per il secondo assessore ogni decisione sarebbe rinviata alle elezioni regionali, con un bilancio che terrà conto anche del risultato elettorale dei rispettivi referenti politici.

Un segnale chiaro, dunque, di come il sindaco intenda mantenere alta la soglia di rendimento all’interno della squadra di governo, senza sconti per chi non rispetta gli obiettivi prefissati.

About Author

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Regionali, FdI: “Decaro usa la Puglia per arrivare alla segreteria PD”

13 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ex Ilva, Emiliano: “Taranto avrà acciaio pulito e lavoro garantito”

13 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ex Ilva, Urso: “Intesa storica per il passaggio ai forni elettrici”

13 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ilva, intesa su decarbonizzazione. Bitetti: recepite nostre richieste

12 Agosto 2025 Francesco Manigrasso

Presicce-Acquarica, malore in auto: muore 47enne del posto

12 Agosto 2025 Gloria Roselli

Poggiardo, ex discarica “Pastorizze” verso la chiusura definitiva

12 Agosto 2025 Gloria Roselli

potrebbe interessarti anche

Audace Cerignola: trattative per Dabizas del Panathinaikos e Marson dell’Avellino

13 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Terranova del Pollino: la Polizia partecipa al “Laboratorio sulla sicurezza stradale”

13 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Nardò, ha firmato l’ex SPAL Eugenio Tursi

13 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Editoria: Lorena Saracino nuova direttrice responsabile de “L’Edicola”

13 Agosto 2025 Dante Sebastio