Lecce, due assessori sotto esame: la linea rossa del sindaco Poli Bortone

A poco più di un anno dall’inizio del mandato, il clima a Palazzo Carafa si fa teso. Secondo indiscrezioni, sarebbero due gli assessori finiti nel mirino del sindaco Adriana Poli Bortone per non aver superato la “linea rossa” fissata come standard minimo di risultati.
Nell’ultima riunione di giunta, ogni assessore ha presentato la propria relazione sul lavoro svolto e sugli obiettivi raggiunti. Due, in particolare, avrebbero ricevuto critiche dirette dal primo cittadino, che si sarebbe dichiarato insoddisfatto delle attività svolte e dell’impatto ottenuto.
A uno di loro, Poli Bortone avrebbe rivolto parole nette: “O ti dimetti o ti tolgo la delega”, provocando un evidente stato di ansia tra gli altri componenti presenti.
Fonti interne riferiscono che una sostituzione potrebbe arrivare già subito dopo i festeggiamenti di Sant’Oronzo, mentre per il secondo assessore ogni decisione sarebbe rinviata alle elezioni regionali, con un bilancio che terrà conto anche del risultato elettorale dei rispettivi referenti politici.
Un segnale chiaro, dunque, di come il sindaco intenda mantenere alta la soglia di rendimento all’interno della squadra di governo, senza sconti per chi non rispetta gli obiettivi prefissati.
potrebbe interessarti anche
Regionali, FdI: “Decaro usa la Puglia per arrivare alla segreteria PD”
Ex Ilva, Emiliano: “Taranto avrà acciaio pulito e lavoro garantito”
Ex Ilva, Urso: “Intesa storica per il passaggio ai forni elettrici”
Ilva, intesa su decarbonizzazione. Bitetti: recepite nostre richieste
Presicce-Acquarica, malore in auto: muore 47enne del posto
Poggiardo, ex discarica “Pastorizze” verso la chiusura definitiva