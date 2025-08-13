Lecce, due assessori sotto esame: la linea rossa del sindaco Poli Bortone

A poco più di un anno dall’inizio del mandato, il clima a Palazzo Carafa si fa teso. Secondo indiscrezioni, sarebbero due gli assessori finiti nel mirino del sindaco Adriana Poli Bortone per non aver superato la “linea rossa” fissata come standard minimo di risultati.

Nell’ultima riunione di giunta, ogni assessore ha presentato la propria relazione sul lavoro svolto e sugli obiettivi raggiunti. Due, in particolare, avrebbero ricevuto critiche dirette dal primo cittadino, che si sarebbe dichiarato insoddisfatto delle attività svolte e dell’impatto ottenuto.

A uno di loro, Poli Bortone avrebbe rivolto parole nette: “O ti dimetti o ti tolgo la delega”, provocando un evidente stato di ansia tra gli altri componenti presenti.

Fonti interne riferiscono che una sostituzione potrebbe arrivare già subito dopo i festeggiamenti di Sant’Oronzo, mentre per il secondo assessore ogni decisione sarebbe rinviata alle elezioni regionali, con un bilancio che terrà conto anche del risultato elettorale dei rispettivi referenti politici.

Un segnale chiaro, dunque, di come il sindaco intenda mantenere alta la soglia di rendimento all’interno della squadra di governo, senza sconti per chi non rispetta gli obiettivi prefissati.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts