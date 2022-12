Lecce: ASL ha stabilizzato 405 dipendenti precari

ASL Lecce ha stabilizzato 405 dipendenti precari con contratto a tempo indeterminato, a partire dal 1° gennaio. La stabilizzazione coinvolge 260 infermieri, 5 medici, 79 Oss, 10 fisioterapisti, 5 ostetriche, 5 tecnici di radiologia, 9 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 9 tecnici della prevenzione, 9 operatori tecnici specializzati, 4 collaboratori tecnico professionale.

“Con questo provvedimento, possibile grazie all’input della Regione Puglia, diamo stabilità e continuità a operatori che, a livello professionale e umano, hanno dato negli ultimi tre anni un apporto significativo alla nostra azienda sanitaria. Valorizziamo esperienze e competenze di una platea eterogenea che ha dimostrato fattivamente di saper condurre la macchina sanitaria, sociosanitaria e amministrativa”, ha dichiarato il Direttore amministrativo Yanko Tedeschi.

“Ringrazio l’Area gestione del personale per il lavoro di analisi e di ricognizione – ha commentato il Direttore generale Stefano Rossi -. Stabilizziamo operatori di numerosi e nevralgici ambiti a cui vanno i miei migliori auguri per la prosecuzione di una proficua collaborazione in ASL Lecce”.

Con lo stesso provvedimento verranno immessi in ruolo 124 dipendenti di altre amministrazioni attualmente in servizio in ASL Lecce. Sono stati prorogati a 36 mesi i contratti a tempo determinato in scadenza per 383 unità del personale di comparto.

