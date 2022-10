Si è insediato l’Osservatorio aziendale tra Cittadinanzattiva – Tribunale per i Diritti del Malato e ASL Lecce. L’organismo ha la funzione di mettere in campo gli strumenti di partecipazione attiva previsti dal Protocollo siglato tra Regione Puglia e Cittadinanzattiva-TDM. L’Osservatorio punta a tutelare il diritto dei cittadini ad un accesso tempestivo, equo e appropriato ai servizi e alle prestazioni sanitarie, attraverso un impegno congiunto nell’analisi dei servizi sanitari, per far emergere buone prassi e criticità e implementare azioni di miglioramento.