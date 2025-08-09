Lecce, arriva Riccardo Sottil dalla Fiorentina: prestito secco

Quinto rinforzo di mercato per il Lecce guidato da Eusebio Di Francesco. Il club giallorosso ha trovato l’accordo con la Fiorentina per l’arrivo di Riccardo Sottil, esterno offensivo classe 1999, che approderà in Salento con la formula del prestito secco.
Il giocatore è atteso nel pomeriggio per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Lecce per la stagione 2025/2026. Cresciuto nel settore giovanile viola, Sottil ha maturato esperienza in Serie A e in campo internazionale, distinguendosi per velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica.
Con questo innesto, il Lecce aggiunge qualità e profondità al reparto offensivo, arricchendo le opzioni tattiche a disposizione di Di Francesco in vista della nuova stagione di Serie A.
