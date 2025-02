Lecce, arrivà in città il “Tavolo della Produttività”

Lecce – L’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Lecce Maria Gabriella Margiotta, sottolinea che le piccole e medie imprese della città barocca sono in crescita e per sostenere lo sviluppo risulta necessario dare spazio ad incontri tematici come quello che si terrà lunedì prossimo 24 febbraio con l’associazione Entrobordo. Il presidente di Entrobordo Marco Travaglini pone al centro dello sviluppo la produttività come valore aggiunto di tutto il contesto imprenditoriale, anche delle micro, piccole e medie imprese.

