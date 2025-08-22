22 Agosto 2025

Lecce, arriva il difensore tedesco Siebert

Anthony Carrano 22 Agosto 2025
L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo oneroso definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jamil Siebert dal Fortuna Düsseldorf.

Il difensore centrale tedesco classe 2002, che ha scelto il 5 come numero di maglia, ha sottoscritto un contratto di tre anni con opzione per i successivi due.

