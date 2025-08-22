Lecce, arriva il difensore tedesco Siebert

L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo oneroso definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jamil Siebert dal Fortuna Düsseldorf.
Il difensore centrale tedesco classe 2002, che ha scelto il 5 come numero di maglia, ha sottoscritto un contratto di tre anni con opzione per i successivi due.
potrebbe interessarti anche
SS Taranto Calcio, ecco il logo scelto dai tifosi rossoblù
Eccellenza Basilicata, oggi il sorteggio della Coppa Italia
Tennis, tutto pronto a Latiano per i Campionati Italiani Femminili U15
Brindisi FC, buon test contro lo Squinzano
Foggia, preso il portiere Magro in prestito dall’Hellas Verona
Taranto, idea Luca Di Modugno per la fascia