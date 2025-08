Lecce, arriva divieto per utilizzo animali per accattonaggio

È stata accolta con favore l’ordinanza firmata dal sindaco Adriana Poli Bortone che vieta l’utilizzo di animali per attività di accattonaggio sul territorio comunale. Una misura attesa da tempo da parte dell’amministrazione, come sottolinea l’assessore al Benessere degli animali, Andrea Guido, che torna a sollecitare anche un intervento più efficace da parte del Servizio Veterinario della ASL.

«Ringrazio il sindaco Poli Bortone per essere intervenuta facendo fronte a un problema che, come amministrazione comunale, segnalavamo da tempo – dichiara l’assessore –. È da quasi un anno che chiediamo un intervento concreto del Nucleo Veterinario della ASL per affrontare questo fenomeno, che coinvolge non solo la dignità delle persone, ma soprattutto la tutela degli animali coinvolti».

Secondo quanto riferito da Guido, l’ente sanitario avrebbe dovuto giocare un ruolo chiave nei controlli e nelle verifiche sul benessere animale, ma ha dovuto fare i conti con «difficoltà e meccanismi interni tali da non riuscire a garantire risposte immediate e tempestive, nonostante la volontà e la disponibilità di ogni singolo operatore».

«Confidiamo – aggiunge l’assessore – in un Servizio ottimale quanto prima, che possa garantire realmente il benessere degli animali e, quindi, della comunità tutta. L’ordinanza è un primo passo fondamentale, ma serve uno sforzo collettivo per farla rispettare e renderla efficace, attraverso sinergie concrete tra Comune, ASL, Polizia Locale e associazioni animaliste».

L’ordinanza, già in vigore, prevede sanzioni per chi impiega animali in condizioni non consone, sfruttandoli per attività di accattonaggio o esponendoli a situazioni di stress, maltrattamenti o ambienti non adeguati.

Si tratta di una misura che guarda al decoro urbano ma, soprattutto, alla tutela della dignità degli animali, spesso costretti a passare ore sotto il sole o al freddo, utilizzati come strumenti per suscitare pietà e raccogliere denaro.

Il Comune annuncia anche l’intenzione di intensificare i controlli nelle prossime settimane. La speranza, ora, è che tutte le istituzioni coinvolte riescano a collaborare per garantire piena applicazione del provvedimento e assicurare un futuro più giusto e rispettoso per tutti gli esseri viventi.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts