Lecce, arresto per estorsione: minacciava i passanti per ottenere denaro

Un uomo di 31 anni è stato arrestato ieri sera nel centro di Lecce con l’accusa di estorsione. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, il sospettato avrebbe minacciato diversi passanti, costringendoli a consegnargli somme di denaro comprese tra i 50 e gli 80 euro.

Le indagini sono scattate dopo diverse segnalazioni da parte di cittadini che si erano imbattuti nell’uomo, il quale, con un atteggiamento aggressivo e intimidatorio, li costringeva a dargli soldi per evitare conseguenze peggiori. Alcune delle vittime, spaventate, hanno deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine, permettendo così di avviare un’indagine.

I militari hanno organizzato un servizio di appostamento e, dopo aver osservato l’uomo in azione, sono intervenuti per bloccarlo in flagranza di reato. Il 31enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, è stato arrestato e condotto in caserma per gli accertamenti di rito. Attualmente si trova detenuto in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria.

Gli investigatori stanno ora cercando di raccogliere ulteriori testimonianze per comprendere l’effettiva portata delle sue azioni e accertare se vi siano altre vittime che non hanno ancora denunciato. Le forze dell’ordine invitano chiunque sia stato avvicinato dall’uomo a farsi avanti per contribuire alle indagini.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiore sicurezza nelle strade del centro cittadino. Le autorità hanno garantito un rafforzamento dei controlli per prevenire episodi simili in futuro.

Maria Teresa Carrozzo