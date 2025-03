Lecce, arresti per pestaggio 8 febbraio, sindaca: “Violenze intollerabili”

Lecce – Due uomini sono stati arrestati per il pestaggio avvenuto lo scorso 8 febbraio nel centro storico di Lecce, in cui un ventenne di Lequile aveva riportato la frattura della mandibola. La sindaca Adriana Poli Bortone ha commentato l’operazione della Polizia sottolineando come episodi del genere siano “intollerabili” e rappresentino un pericolo sia per le vittime che per l’intera comunità.

“L’arresto degli autori di questo gesto gratuito sia un monito per chi pensa di poter agire in modo incivile e spregiudicato nella nostra città – ha dichiarato Poli Bortone -. Garantire equilibrio e vivibilità nel centro storico e nelle strade della movida è fondamentale”.

La sindaca ha ringraziato il questore Modeo e le forze dell’ordine per il loro impegno costante nella sicurezza della città, auspicando una maggiore collaborazione da parte di gestori di locali e frequentatori del centro storico, affinché Lecce possa continuare a essere un luogo accogliente e sicuro per cittadini e turisti.

