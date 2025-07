Lecce, arrestato 57enne con oltre un chilo di eroina nello zaino

Un uomo di 57 anni, residente a Surbo, è stato arrestato dalla Polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nella serata di mercoledì 23 luglio durante un servizio di controllo del territorio da parte della Sezione Volanti della Questura di Lecce.

Intorno alle 18.45, gli agenti hanno fermato per un controllo un’autovettura sospetta che viaggiava nella loro stessa direzione. Durante la richiesta dei documenti, l’uomo ha aperto il proprio zaino per prendere il portafogli. È stato in quel momento che i poliziotti hanno notato la presenza di due grossi panetti avvolti in cellophane marrone e sigillati con nastro adesivo bianco.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio, è stato immediatamente sottoposto a perquisizione personale e del veicolo. All’interno dello zaino sono stati trovati i due panetti contenenti sostanza stupefacente e un coltello a serramanico, la cui lama era sporca di una sostanza marrone, verosimilmente la stessa droga.

La perquisizione è poi proseguita nell’abitazione del soggetto, dove gli agenti hanno rinvenuto un bilancino di precisione e un calendario con annotazioni di importi riconducibili all’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Il successivo narco-test condotto dalla Polizia Scientifica ha confermato che la sostanza, per un peso complessivo di 1,016 kg, era costituita da eroina, morfina e codeina.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno, tradotto presso la casa circondariale di Lecce, in attesa di ulteriori provvedimenti da parte dell’Autorità Giudiziaria competente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author