Lecce, Andrea Toraldo promosso Vice Questore: un riconoscimento alla professionalità e all’impegno

Il Vice Questore Aggiunto Andrea Toraldo, attuale dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Galatina, è stato promosso al grado superiore di Vice Questore. La nomina è avvenuta durante l’’ultima seduta del Consiglio di Amministrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, tenutasi il 24 gennaio scorso, e ha riguardato diversi funzionari della Polizia di Stato.

Il dottor Toraldo, prima di assumere la guida del Commissariato di Galatina nel 2023, ha diretto per oltre tre anni quello di Ostuni. In quel periodo, ha maturato un’ampia esperienza nel contrasto alla criminalitá, portando a termine operazioni rilevanti contro il traffico di stupefacenti e di armi, nonchè contro i furti di autovetture. La sua attività si è distinta anche per l’applicazione di numerose misure di prevenzione personale, con particolare attenzione ai cosiddetti codici rossi, a tutela delle vittime di violenza di genere.

Oltre alle sue capacità investigative e operative, il dottor Toraldo si è distinto per la sua vicinanza alle istituzioni e alla comunità . Grazie alla sua professionalità ed empatia, ha instaurato solidi rapporti con il personale dipendente e con le autorità locali, partecipando attivamente a numerosi eventi pubblici in qualitá di relatore. Il suo impegno ha contribuito a rafforzare il ruolo di prossimità della Polizia di Stato, rendendola sempre più un punto di riferimento per la cittadinanza.

Per questa importante promozione, al Vice Questore Andrea Toraldo giungono le congratulazioni del Questore di Lecce, dei dirigenti, dei funzionari e di tutto il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno della Questura di Lecce, con l’augurio di una carriera ricca di soddisfazioni professionali.

Maria Teresa Carrozzo