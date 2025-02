Lecce, ancora un grave incidente che coinvolge i pedoni

Lecce – Continuano gli incidenti che coinvolgono i pedoni tra le strade del capoluogo salentino. Questa a farne le spese marito e moglie rispettivamente di 75 e 67 anni. I coniugi sono stati travolti da un’auto mentre attraversano la strada, ora rischiano la vita. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 6 gennaio, quando la coppia di anziani è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali lungo viale Grassi. Per cause da chiarire, sono stati colpiti da una Kia Rio guidata da una 72enne. L’automobilista si è subito fermata a prestare soccorso ai malcapitati insieme ad alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza la coppia presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, in codice rosso. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Lecce, a cui spetterà chiarire i dettagli dell’accaduto.

