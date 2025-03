Lecce, ancora a parte Krstovic ed Helgason: in dubbio per il Milan

Due cattive notizie ed una buona tra le fila del Lecce, in vista della sfida al Milan di sabato pomeriggio. Hanno infatti saltato sia la doppia seduta di martedì, che l’allenamento di mercoledì Krstovic ed Helgason. Quest’ultimo, alle prese con uno stato febbrile, è rimasto completamente a riposo, fino a questa mattina. Giampaolo conta di recuperarlo in extremis, così da riaverlo a disposizione almeno a gara in corso. Sessione personalizzata invece per Nikola Krstovic, che ha accusato invece una contusione alla coscia destra.

Ha invece lavorato assieme al resto del gruppo Pierotti, che pare abbia smaltito ormai quasi completamente il problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare la trasferta di Firenze di venerdì scorso. Il laterale offensivo argentino dovrebbe dunque rivedersi in campo sabato contro i rossoneri, che dal proprio canto dovranno invece fare a meno degli squalificati Maignan e Pavlovic. Pierotti dovrà però prestare attenzione ai cartellini: l’ex Colon, proprio come Ramadani e Rafia è diffidato, ed un giallo potrebbe costare loro la trasferta di Genova di venerdì 14 marzo. Non è però un calcolo che Marco Giampaolo pare sia disposto a fare, almeno per il momento: si scende in campo contro un Milan ferito, reduce da tre sconfitte di fila, ed alle prese con il proprio peggior momento stagionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author