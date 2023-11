Lecce, Almqvist out con il Milan: torna Strefezza dall’inizio a destra

In casa Lecce si ferma Pontus Almqvist, esterno d’attacco svedese fino ad ora punto fermo dello scacchiere di mister D’Aversa. Il classe ’99 è alle prese con un problema muscolare alla coscia destra, cui gravità verrà valutata solo al termine di appositi esami strumentali. Ciò che è certo è che non sarà a disposizione con il Milan, match in programma per le ore 15 di sabato 11 novembre. Contro i rossoneri, sarà capitan Strefezza ad occupare la corsia laterale destra, dando dunque vita ad un tridente che vedrà Banda sul versante opposto e Krstovic nel ruolo di centravanti. L’allenamento di questa mattina non ha dunque visto in campo con il resto della squadra né Almqvist né Corfitzen, con quest’ultimo che sta proseguendo il lavoro differenziato per recuperare dall’infortunio alla spalla. Fissata per domani mattina la classica rifinitura della vigilia, con mister D’Aversa che parlerà poi in conferenza stampa, presentando la sfida al Milan di Pioli.

