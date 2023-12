Lecce, Almqvist disponibile per la sfida con il Bologna

Il Lecce di Roberto D’Aversa lavora per preparare il lunch match di domenica con il Bologna. Out Kaba, che si allena a parte, il tecnico giallorosso ritrova Almqvist: lo svedese ha smaltito la lesione al bicipite femorale della coscia destra ed è tornato regolarmente in gruppo. Assente Touba, in premesso per motivi familiari.

Intanto, sabato 2 dicembre ricorrerà il 40° anniversario della morte di Michele Lorusso e Ciro Pezzella, calciatori del Lecce che rimasero vittime di un incidente stradale. In occasione della gara contro il Bologna, i giallorossi indosseranno una speciale maglia commemorativa, realizzata in loro ricordo, raffigurante i volti di Ciro e Michele.

