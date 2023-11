Lecce: lesione per Almqvist, i tempi di recupero

L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Pontus Almqvist si è sottoposto, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso ” di Lecce, ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. L’ala svedese sarà dunque al box per almeno tre settimane, con rientro previsto non prima di dicembre. Il Lecce spera di riaverlo a disposizione per la gara con il Bologna, in programma per il 3 dicembre.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp