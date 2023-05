LECCE – Esplorare gli aspetti meno approfonditi della salute mentale con l’aiuto di professionisti per far capire a giovani e adulti l’importanza di parlare di questo tema e di affrontare i disagi mentali senza vergogna, con questa finalità Progetto Itaca Lecce ha dato il via ad un ciclo d’incontri nella sala convegni del parco Adele Savio di Castromediano, in collaborazione con la Proloco Cavallino Castromediano e con la promozione di CSV Brindisi-Lecce Volontariato nel Salento.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

