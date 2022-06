LECCE – Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza di sei attraversamenti pedonali che interesseranno altrettante arterie cittadine particolarmente trafficate che vedono la presenza di istituti scolastici o di altri uffici molto frequentati dal pubblico. In tutti e sei i casi saranno realizzati attraversamenti rialzati al posto di quelli a raso. Il primo cantiere avviato è quello in viale De Pietro in corrispondenza del parcheggio con alcune modifiche della viabilità stradale per permettere l’esecuzione dei lavori, nello specifico il restringimento della carreggiata, si consiglia di utilizzare in alternativa le tangenziali e la circonvallazione.

A seguire, nelle prossime settimane, partiranno anche gli altri cantieri: in viale Marche, in corrispondenza dell’ingresso degli uffici Inps, in via Merine, in prossimità dell’ingresso all’Istituto Industriale Enrico Fermi, in viale Foscolo, in prossimità della scuola elementare Livio Tempesta, in viale Rossini, nel tratto compreso tra via Puglia e via Merine, e in via Monteroni.